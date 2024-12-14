中澳開啟新一輪大熊貓保護合作

中評社北京12月14日電／據新華社報導，12月14日上午9時，大熊貓“星秋”“怡蘭”從中國大熊貓保護研究中心都江堰基地出發，前往成都雙流國際機場。它們將於14時30分搭乘專機前往澳大利亞阿德萊德動物園，開啟新一輪中澳大熊貓保護合作研究。



大熊貓“星秋”，雄性，2020年9月出生，性格活潑好動。大熊貓“怡蘭”，雌性，2021年8月出生，性格文靜優雅。按協議約定，它們將在澳大利亞生活10年。



為確保兩只大熊貓飛行期間的健康和安全，中方精心準備了新鮮竹子、竹笋、果蔬和特製窩頭及飲用水，中澳雙方還派出了經驗豐富的飼養員和獸醫專家隨機陪同。抵達阿德萊德動物園後，大熊貓“星秋”“怡蘭”將進行隔離檢疫。陪同前往的中方專家將駐留一段時間，幫助它們盡快適應新環境。



為迎接兩只大熊貓的到來，阿德萊德動物園優化了大熊貓場館設施，保障了食物供給，配備了具有豐富經驗的飼養管理和科學團隊。為盡快熟悉兩只大熊貓的性格、喜好，阿德萊德動物園還派出專人到熊貓中心都江堰基地參與兩只大熊貓的飼養工作，已與兩只大熊貓建立了初步信任。



阿德萊德動物園是澳大利亞第二古老的動物園，位於澳大利亞南澳大利亞州首府阿德萊德市，擁有200多種外來和本土哺乳動物、鳥類、爬行動物和魚類。2009年11月，大熊貓“網網”“福妮”開啟旅澳生活，在澳大利亞期間，吸引了500多萬遊客和50多萬在校學生到動物園看望。通過參觀學習，公眾瞭解了更多有關大熊貓的保護知識和成效。今年11月，大熊貓“網網”“福妮”返回中國。



新一輪中澳大熊貓國際合作將在此前基礎上繼續深化雙方在飼養管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣傳等領域的合作，有效提升大熊貓保護合作研究水平，進一步促進中澳雙方的民間友好交流。