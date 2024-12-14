吉林：變“廢”為肥　滋養黑土

中評社北京12月14日電／據新華社報導，12月的東北已是天寒地凍，田野裡覆蓋著一層白雪。



在吉林一些村屯，一車車發酵好的畜禽糞肥正被運往田間地頭。曾經因難以處理被當做“廢物”的畜禽糞污，現在已成為農民們肥沃土地的“搶手貨”。



在農業大市吉林四平的梨樹縣，宏旗養殖農民專業合作社正將養豬場發酵好的糞肥用車運到周邊各個村屯的地頭上。“我們把豬糞和秸秆堆漚發酵成糞肥，各村種糧大戶會將這些糞肥拋灑到田裡，增加土壤肥力。”合作社負責人徐洪說。



徐洪還經營著200多公頃玉米地，每年他會趕在入冬後將糞肥還田。“有了糞肥，一公頃地化肥少用500斤，但玉米長勢更好，產量和品質都提高了。”他說。



現在，合作社生產的糞肥可以覆蓋周邊近萬畝農田。“農戶早早就會找我們訂購，糞肥成了搶手貨。”徐洪說。



據介紹，今年四平市預計還田糞肥1600萬噸，覆蓋約600萬畝農田。



吉林是養殖業大省。近年來，吉林在榆樹、農安等養殖大縣（市）開展畜禽糞污資源化利用整縣推進項目，累計建成畜禽糞污處理中心100餘個，生產的糞肥大量用於高標準農田建設和黑土地保護項目。



吉林正通過推動畜禽糞污就地轉化、就近還田利用，構建種養結合、生態循環的農業發展格局。



最近，位於德惠市布海鎮義和村的吉林德翔生物科技有限公司生物有機肥廠，生產設備已開足馬力，秸秆、畜禽糞污通過發酵、陳化、粉碎等多道工序被加工成了有機肥料。



“目前3條生產線滿負荷運轉，日產能可達500噸以上，明年還將擴大產能。”吉林德翔生物科技有限公司生物有機肥廠負責人王福超說。



吉林省目前已累計實施畜禽糞污資源化利用整縣推進項目20餘個，全省畜禽糞污資源化利用率達到83%。