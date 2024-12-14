個人養老金全面實施：有何新變化？

中評社北京12月14日電／據新華社報導，人力資源社會保障部等五部門近日發布通知，自12月15日起，將個人養老金制度從36個先行城市（地區）推開至全國。



政策有哪些新變化？賬戶資金能否提前支取？針對百姓普遍關注的熱點問題，“新華視點”記者多方採訪。



超7000萬人參加，制度發展邁出重要一步



“此次發布《關於全面實施個人養老金制度的通知》，是對2022年印發的《國務院辦公廳關於推動個人養老金發展的意見》的補充完善，進一步明確了相關支持政策。”人力資源社會保障部養老保險司二級巡視員李德宏表示。



個人養老金是政府支持、個人自願參加、市場化運營的補充養老保險制度——個人自願在特定賬戶存一筆錢，每年不超過12000元；在享受稅收優惠的同時，還可通過購買相關金融產品獲取收益。



2022年11月25日，個人養老金制度在北京、上海、廣州、西安、成都等36個城市或地區先行落地。截至2024年11月末，已吸引了7279萬人開戶參加。



“先行工作的順利推進，使得基本養老保險、企業及職業年金外的第三支柱養老保險，在中國真正‘立’起來了。”中國人民大學教授董克用說，這次全面推行，更是讓個人養老金制度發展邁出重要一步。



據瞭解，目前個人養老金的參加者中，以30至40歲的居多，也有一些臨近退休年齡來開戶繳費的，已有數萬人到達退休年齡開始領取待遇。



海南文昌34歲的黃女士，幾個月前通過交通銀行小程序預約了個人養老金開戶。她算了一筆賬：“我稅前年收入約20萬元，對應的個稅邊際稅率為10%。考慮到最後領取要繳3%個稅，每年如果存12000元，不算買產品的收益，大概能賺800多元。這既是投資，也是為自己攢點養老錢。”

