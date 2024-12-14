湖南省扛穩糧食安全重任

湖南省婁底市雙峰縣湖南湘源金穗智能裝備有限公司工人在組裝小型收割機（2024年9月11日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，“湖廣熟，天下足”。一句耳熟能詳的民諺，寄托著中國人對糧安天下的美好希冀。



湖南省耕地面積僅占全國約2.8%，卻產出了全國13%的稻穀，水稻產量和面積多年位居全國第一。在2023年首次實施的全國糧食安全與耕地保護考核中，湖南排名全國第一。



“我國有14億多人口，糧食安全必須靠我們自己保證，中國人的飯碗應該主要裝中國糧。”習近平總書記對糧食安全問題念茲在茲，心懷牽掛。



2020年9月，習近平總書記在湖南考察時指出，要堅持農業農村優先發展，推動實施鄉村振興戰略。要扛穩糧食安全的重任，穩步提升糧食產能，全面壓實耕地保護責任，推進高標準農田建設，堅決遏制各類違法亂占耕地行為。



2024年3月，習近平總書記在湖南考察時指出，湖南要扛起維護國家糧食安全的重任，抓住種子和耕地兩個要害，加快種業、農機關鍵核心技術攻關。



確保糧食安全，相關部門鼎力支持。2021年，農業農村部、工業和信息化部分別與湖南省簽署框架協議，共同打造種業創新高地和智慧智能農機產業鏈發展高地。2023年、2024年兩年，農業農村部用於支持湖南水稻集中育秧的資金共計10.9億元，占全國水稻集中育秧專項資金的四成以上。



《湖南省種業振興行動實施方案》《湖南省智能農機產業“十四五”發展規劃》《關於全面推行田長制嚴格耕地保護的意見》……湖南省委、省政府將糧食生產作為工作重中之重，陸續出台系列重磅政策舉措，開展關鍵技術攻關育“良種”，堅持高標準建設造“良田”，“揭榜掛帥”創新研發推“良機”，用“良法”提升糧食生產管理能級。



湖南省委書記沈曉明表示，湖南堅決扛牢維護國家糧食安全重任，全面落實糧食安全黨政同責，加強良田良種、良機良法配套，為確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中作出更多貢獻。

