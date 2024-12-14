美科企爭相解囊　盼與特朗普“和好”

中評社北京12月14日電／據大公報綜合美聯社、《華爾街日報》報導：特朗普再次當選美國總統後，美國科企紛紛試圖修復與他的關係。當地時間12日，亞馬遜公司宣布將向特朗普的就職基金捐款100萬美元（約780萬港元）。Facebook母公司Meta日前亦宣布將向特朗普就職基金捐款100萬美元。



就職基金是用於支持美國總統就職典禮及相關活動的專項基金。知情人士稱，亞馬遜創辦人貝佐斯作出捐款決定，並計劃下周前往佛州海湖莊園拜訪特朗普。特朗普12日證實將與貝佐斯會面。據悉，亞馬遜還將通過其影音平台Prime Video直播特朗普的就職典禮。



貝佐斯與特朗普長期不和。貝佐斯麾下的《華盛頓郵報》傳統上支持民主黨；特朗普在第一個總統任期內多次指責亞馬遜偷稅漏稅。但今年7月特朗普遭遇未遂刺殺後，兩人的關係發生改變。貝佐斯在社交媒體上稱讚特朗普的勇氣，《華盛頓郵報》也宣布保持“中立”，不再公開支持當時的民主黨候選人哈里斯。



Meta創辦人朱克伯格與特朗普的關係也經歷了類似的轉變。Facebook曾在2021年1月6日美國國會暴亂事件後“封殺”特朗普，特朗普則威脅要讓朱克伯格坐牢。今年夏季開始，朱克伯格頻繁向特朗普示好，並於上月底前往海湖莊園拜訪特朗普。