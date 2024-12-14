特朗普重申擬動用美軍驅逐非法移民

中評社北京12月14日電／據大公報綜合路透社、《紐約郵報》報導：美國候任總統特朗普12日接受採訪時重申，他計劃在法律允許的範圍內最大限度動用美軍，推動大規模驅逐非法移民的計劃。



特朗普在12日刊登的《時代》雜誌專訪中表示，雖然美國法律禁止軍隊參與境內執法，但湧入美國的非法移民人數已打破紀錄，美國遭到“入侵”，他將在法律允許的範圍內最大限度動用美軍。特朗普表示，不排除新建設施安置等待遣返的非法移民，同時希望通過快速驅逐減少對拘留設施的需求。美媒表示，儘管此前美國兩黨均曾利用國民警衛隊支持邊境巡邏，但從未讓他們直接參與移民執法。此次特朗普團隊計劃讓軍隊在運輸、基礎設施建設和情報等方面提供支援，逮捕行動料將由移民官員執行。



特朗普上月曾在社交媒體上證實，他上任後將通過宣布國家進入緊急狀態的方式調動美軍，協助驅逐非法移民。消息人士近日透露，特朗普還計劃廢除一項限制美國移民與海關執法局（ICE）在禮拜堂、學校、醫院、婚喪儀式現場等“敏感地點”逮捕非法移民的政策。



美媒13日爆料稱，即將卸任的拜登政府正在悄悄拍賣建造美墨邊境墻所用的材料，一塊鋼材的起拍價僅為5美元。共和黨人批評拜登政府破壞特朗普保衛邊境的計劃。