加拿大考慮對美限電　反擊特朗普關稅

中評社北京12月14日電／據大公報報導，美國候任總統特朗普威脅對加拿大商品徵收25%的關稅，引發加方強烈不滿。加拿大安大略省省長福特12日說，該省考慮把限制對美電力供應作為“終極手段”，預計將影響美國150萬戶家庭。知情人士透露，加拿大政府可能對出口美國的原油、鉀肥和鈾等商品徵收出口稅，作為對特朗普關稅政策的反擊。美媒指出，美加關稅戰將導致雙方兩敗俱傷，加拿大經濟將遭受嚴重打擊，美國也將陷入新一輪通脹危機。



加拿大總理特魯多11日與各省和地區官員舉行會議，討論如何應對特朗普關稅威脅。據加媒報導，福特在會後表示，安大略省正在編制一份報復措施清單，其中包括限制對美國的電力出口。福特12日與美國密歇根州州長通話時說，限制電力出口是“終極手段”。“我們向美國發出信息：如果你們來傷害安大略省，傷害安大略乃至加拿大民眾的生計，我們會使用工具箱中的每件工具保衛安大略人、保衛加拿大人。”



安大略省是加拿大人口最多、經濟最發達的省。2023年，該省向美國出口電力1390萬兆瓦時，約占加拿大向美國出口總電力的13%。福特表示，限電措施將影響美國密歇根州、紐約州和威斯康星州等地的150萬戶家庭。據報導，安大略省還考慮採取禁止進口美國酒類、限制對美出口製造電動汽車電池所需礦產等措施。



特朗普屢“羞辱”特魯多



特朗普此前聲稱，他要對加拿大和墨西哥加征關稅的原因是這兩個國家在限制非法移民和毒品進入美國方面做得不夠。加拿大官員抗議稱，將加拿大與墨西哥相提並論“不公平”，從加拿大進入美國的非法移民僅占非法移民總人數的0.6%，從加拿大流入美國的芬太尼僅占美方查獲總數的0.2%。



被問到對福特言論的看法時，特朗普表示，他希望與加方一同解決問題。但他重申，美國正在“補貼”加拿大，“我們不應該補貼一個國家”。加拿大駐美大使希爾曼日前表示，2023年美國與加拿大的貿易逆差為750億美元（約5850億港元）。



上月底，特魯多前往美國佛州海湖莊園與特朗普共進晚餐，雙方探討了邊境和貿易等問題，但特朗普並不打算放棄加征關稅。據美媒報導，特朗普調侃說，如果加拿大經濟被關稅戰摧毀，加拿大可以變成美國的第51個州，特魯多則將出任“州長”。他還在社交平台發布一張虛構圖片，顯示自己站在加拿大國旗旁眺望遠方的雪山。

