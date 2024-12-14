克里姆林宮批評基輔迴避談判

中評社北京12月14日電／據大公報綜合路透社、CNN報導：烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克12日稱，在缺乏武器、安全保證及應有的國際地位的情況下，基輔尚未準備好與俄羅斯進行談判。俄總統新聞秘書佩斯科夫13日表示，俄方依舊對談判持開放態度，但烏方在迴避談判。



路透社援引歐盟消息人士稱，歐盟正在討論在俄烏衝突結束後向烏克蘭派遣軍隊以監督停火制度，可能組建由5至8個國家組成的聯盟。佩斯科夫對此回應說，目前就烏克蘭危機進行談判的先決條件尚未成熟，基輔在迴避談判。俄國防部13日表示，俄軍使用遠程武器和無人機對烏克蘭能源設施發動大規模打擊，此舉是對烏克蘭11日使用美制陸軍戰術導彈系統（ATACMS）襲擊俄羅斯塔甘羅格軍用機場的回應。烏總統澤連斯基稱，俄軍發射了93枚導彈，以及約200架無人機。



美國候任總統特朗普12日表示，他“強烈反對”拜登政府允許烏克蘭使用美國援助的導彈以及其他武器打擊俄羅斯縱深目標。“我們為什麼要這樣做？我們完全是在升級戰爭，並讓情況變得更糟……我認為這大錯特錯。”美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比同日表示，拜登當天批准向烏克蘭提供價值5億美元的額外軍援，包括防空武器、炮彈、無人機和裝甲車等。