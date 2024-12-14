12月的世界政壇濃縮了民眾對經濟的不滿

中評社北京12月14日電／據大公報報導，歲末年尾的世界比預想的更加瘋狂。法國總理巴尼耶面對左右翼的夾擊，上任僅三個月就被趕下了台，成為1962年以來法國“最短命”的總理，而導火索則是2025年的預算案。德國總理朔爾茨上個月解除了財政部長林德納的職務，起因也是在預算和經濟政策問題上與之產生了無法彌合的分歧。12月16日，朔爾茨本人也將迎來國會的不信任投票。



12月的政局動蕩不僅表現在歐洲，在西方坐標系裡的近東、中東和遠東近幾天也出現了意想不到的政治劇變。一直被西方標榜的所謂亞洲民主轉型非常成功的韓國，其總統尹錫悅居然半夜宣布國家實行“緊急戒嚴”，起因之一也是預算削減問題，此舉立即勾起了韓國上個世紀80年代的痛苦回憶。韓國民眾走上街頭抗議，在野黨和部分執政黨議員紛紛衝破警戒線，翻墻湧入國會召開緊急會議，並迅速通過決議，廢除總統戒嚴令。面對在野黨的彈劾聲浪，尹錫悅不得不向全體國民道歉，表示不會有第二次戒嚴。尹錫悅上任伊始就把總統府從青瓦台搬到了龍山，本想乞求好運，但仍逃脫不了韓國總統命運多舛的“魔咒”，弄不好後半生將在獄中度過。



德國、法國和韓國的政治動蕩與經濟脫不了幹系，而敘利亞風雲突變，根子還是出在經濟問題上。反對派武裝“沙姆解放組織”僅用了12天，就攻到了首都大馬士革，巴沙爾總統不得不逃往俄羅斯，算是保住了一命，統治敘利亞54年的阿薩德王朝也因此宣告結束。反對派打到首都，一路上沒有遇到像樣的抵抗，其重要原因之一就是經濟不好，導致士氣不振，軍隊譁變，軍人因領不到薪水對政府心存不滿，便主動放下武器，敘利亞的經濟困局進而演變成嚴重的政治危機。



自老阿薩德1971年發動軍事政變以來，敘利亞一直掌握在這個家族手中，巴沙爾的父親阿薩德被稱為“中東雄獅”，執掌國家近30年，並精心培養大兒子接班，但1994年的一場車禍，奪走了他長子的生命，在英國學牙醫的二兒子巴沙爾被父親召回敘利亞，對政治並無興趣的他，不得不開始學習軍事以及國家管理方略。2000年老總統一命嗚呼之時，巴沙爾衹有34歲，而敘利亞的國家憲法規定總統的最低年齡必須是40歲，於是國會不得不臨時召開會議，將總統的任職年齡層降至34歲，算是為巴沙爾量身打造。



2010年底的“阿拉伯之春”席捲西亞和北非地區，導火索是突尼斯大學生小販布瓦吉吉的自焚，不僅結束了總統本.阿里長達數十年的統治，而且迅速蔓延至埃及、阿爾及利亞、利比亞、也門等其他中東諸國，巴沙爾政權打而不倒，成為“多米諾骨牌”中為數不多的幸存者之一，但敘利亞也因此陷入了長達12年的內戰，國家四分五裂，北部有美國支持的庫爾德武裝、“伊斯蘭國（ISIS）”等各種勢力盤踞，南部也有反政府武裝力量集結，讓巴沙爾政權處於反對派的重重包圍之中。



在俄羅斯和伊朗的幫助之下，巴沙爾於2016年成功控制住局勢，各反對派之後便處於蟄伏狀態，直至去年10月巴以戰爭爆發。這次攻占首都的領軍組織和總司令是“沙姆解放組織”的戈蘭尼，戈蘭尼又被譯成朱拉尼。戈蘭尼早年加入基地組織伊拉克分支，後來返回敘利亞自創隊伍。美國曾經懸賞1000萬美元拿他的人頭。前幾天戈蘭尼接受CNN採訪時表示，他早已與基地組織切割，美國人對此將信將疑。



戈蘭尼的真正名字叫沙拉，他之所以取這個化名，意即“戈蘭高地之子”，是為了紀念他的故鄉——戈蘭高地。1967年以色列占領此地之後，戈蘭尼的父親侯賽因.沙裡亞被迫流離失所，遂加入了巴解組織，後來棄戎從商，做起了石油生意，1982年在沙特生下了兒子戈蘭尼。2003年美國入侵伊拉克，戈蘭尼加入了基地組織巴格達分部，後來被派回敘利亞，他創立的“沙姆解放組織”被美國和俄羅斯列為恐怖主義組織。正因為如此，美國雖樂意看到巴沙爾的倒台，但對“沙姆解放組織”的支持有點投鼠忌器。



美國總統拜登稱，敘利亞迎來了歷史性的一刻，且充滿了風險與機遇。不過，從美國介入中東諸國的政治後果來看，大體上能夠看到敘利亞的命運軌跡。巴沙爾作為敘利亞反對派的共同敵人已不復存在，接下來各派勢力都會努力填補權力真空。以色列迅速擴大了戈蘭高地的地盤，以進一步撈取土地實惠。一些專家認為，敘利亞很可能成為“第二個利比亞”，更有一些媒體預測，敘利亞有可能成為“第二個阿富汗”，唯獨沒有預測敘利亞能夠回到國家的復興之路。



澤連斯基把烏克蘭的命運寄托於美國為首的西方國家，敘利亞把自己的命運寄托於伊朗與俄羅斯的支持，這就注定了烏克蘭和敘利亞的棋子命運。國家的穩定、安全與繁榮終究要靠自身的硬實力。敘利亞人民給了巴沙爾24年的時間，這個時間不算短，但巴沙爾並沒有為敘利亞人民帶來經濟奇跡，相反敘利亞的難民人數就超過1000萬。從這個意義上說，敘利亞人民最終拋棄巴沙爾也並不特別令人吃驚，吃驚的是變天的速度有點快。