華府觀察：中美科技合作協定延長意義何在？

專家肯定《中美科技合作協定》延長五年意義重大 中評社華盛頓12月14日電（記者 余東暉）中美13日簽署議定書，將《中美科技合作協定》延期5年。美國專家高度肯定此次續約的意義。杜克大學亞太研究所訪問教授西蒙（Denis Simon）對中評社表示，這開啟了美中科技合作恢復信任與重建信心的進程。科技研發的“獨行俠”時代已終結，美中相互需要，必須進行科技合作。



中方宣佈，中美兩國政府代表13日在北京換文簽署了《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《中美科技合作協定》自2024年8月27日起延期5年。



美方宣佈，美中13日簽署一項議定書，修訂《美中科技合作協定》（STA）並將其延長五年。STA為兩國政府間的雙邊科學合作提供了一致的標準。



美方對《美中科技合作協定》修訂和延長的宣佈比中方來得更詳細，主要是為了說明這麼做的好處。美國務院發表聲明表示，現代化的《美中科技合作協定》是美國負責地管理與中國戰略競爭的一種方式。這是美國政府各部門廣泛磋商以及美中之間數月談判的結果。



1979年，鄧小平和卡特簽訂了《中美科技合作協定》。這是中美關係正常化後兩國政府間第一個正式合作協定，至今已經持續了45年，對中美合作具有指標性的意義。