蘇丹戰事持續一年多　近3萬人死亡

中評社北京12月14日電／據央視新聞：當地時間12月13日，挪威難民事務委員會警告，蘇丹東部地區超過三分之二的流離失所家庭無法獲得足夠食物，蘇丹戰事正將數百萬人推向饑荒邊緣。



這一委員會調查蘇丹東部6個州逾8600戶家庭得到的數據顯示，大約70%流離失所家庭和56%收容家庭因價格飛漲和失去收入來源“無法負擔足量食物”，92%收容家庭和76%流離失所家庭過去6個月沒有獲得任何食物援助。



挪威難民事務委員會蘇丹分支主任威爾·卡特強調，蘇丹東部城鎮“已經非常脆弱”。



武裝衝突持續一年多 已致近3萬人喪生



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.87萬人喪生，超過1206萬人流離失所。聯合國的數據顯示，僅蘇丹東部加達里夫州就收容了超過100萬流離失所者。



聯合國專家今年10月警告說，蘇丹武裝衝突導致國內97%的人口面臨“嚴重饑餓”。



難民營、醫院多次遭襲 人道主義狀況堪憂



同在13日，蘇丹西部北達爾富爾州首府法希爾再次遭到襲擊。蘇丹武裝部隊當天發表聲明，指認蘇丹快速支援部隊炮擊法希爾多個居民區、一家難民應急中心以及扎姆扎姆難民營，還動用無人機向該市唯一一家仍在運轉的主要醫院“沙特醫院”發射4枚炮彈，造成共計至少54名平民死亡。

