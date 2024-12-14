特朗普和加拿大之間發生了什麼？

中評社北京12月14日電／近日，美國當選總統特朗普威脅對加拿大加徵關稅，並數次提及加拿大可以成為“美國的一個州”、加總理賈斯廷·特魯多可以當“州長”，引發輿論譁然。



新華社報導，特朗普在上一個總統任期內曾多次發表類似言論。這一次，特朗普究竟說了什麼？加拿大官方如何反應？加拿大輿論怎麼看？



特朗普說了什麼



11月25日，特朗普在社交媒體發帖威脅稱，明年1月就任美國總統後將對加拿大所有產品徵收25%關稅。



11月27日，特魯多召集加拿大地方領導人，就特朗普的威脅商討應對之策。會議基調是採取一切辦法與美國加強溝通。



11月29日，特魯多突訪美國，與特朗普在佛羅里達州海湖莊園共進晚餐。據美國福克斯新聞網報導，特魯多希望通過面對面的會談“展現加拿大誠意”，兩人討論了能源、貿易等問題。不過，這場“夜宴”並未打消特朗普向“北方鄰居”加徵關稅的念頭。



據福克斯新聞網描述，特朗普當晚對特魯多說，加拿大可以成為美國第51個州，而特魯多可以成為州長。報導援引在場人士的話說，當特朗普說完這些話後，“大家緊張地笑了”。



特朗普在會後接受美國全國廣播公司採訪時，再次抱怨美國與加拿大和墨西哥的貿易存在逆差，“如果我們要補貼它（指加拿大或墨西哥），那就讓它成為（美國的）一個州”。

