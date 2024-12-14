體育總局黨組：擁護黨中央對苟仲文的處分決定

中評社北京12月14日電／據中國體育報：12月13日，體育總局黨組召開會議，通報中央紀委國家監委給予苟仲文開除黨籍、開除公職的處分決定，研究部署進一步深化全面從嚴治黨工作。



體育總局黨組書記、局長高志丹主持會議，與會同志一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。



會議指出，對苟仲文給予開除黨籍、開除公職的處分，充分彰顯了以習近平同志為核心的黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨、把黨的自我革命進行到底的堅強意志，充分體現了反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的一貫立場，充分釋放了全面從嚴治黨一刻不停歇、永遠在路上的強烈信號。體育總局系統全體黨員幹部要切實提高政治站位，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，把思想和行動統一到黨中央決定精神上來，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。



會議要求，體育總局系統各級黨組織要深刻汲取苟仲文嚴重違紀違法案件教訓，以案為鑒、警鐘長鳴，縱深推進全面從嚴治黨，持續淨化體育領域政治生態，為深化體育改革和體育強國建設營造良好發展環境。要切實加強政治建設，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深學細悟習近平總書記關於體育工作的重要指示批示精神，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，堅定理想信念，踐行初心使命；要嚴守政治紀律和政治規矩，時刻與習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署對標對表，堅決糾正政治偏差；要嚴肅黨內政治生活，嚴格落實民主集中制，強化對各級領導班子特別是“一把手”監督，嚴格按程序決策辦事，決不允許存在凌駕於組織之上的“特殊人”。要全面加強紀律建設，推進黨紀學習教育常態化長效化，切實增強政治定力、紀律定力、道德定力、抵腐定力，做到知敬畏、存戒懼、守底線；要樹立正確的權力觀，堅守廉潔底線，做到公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權；要修身律己，淨化社交圈、生活圈，做到廉潔齊家。要持續加強作風建設，堅持黨性黨風黨紀一起抓，鍥而不舍落實中央八項規定及其實施細則精神，堅決遏制不正之風死灰復燃、反彈回潮，堅決糾治形式主義、官僚主義，大力弘揚中華體育精神，深化思想道德和作風建設專項教育，形成鬥志昂揚、擔當作為的氛圍。要始終保持高壓反腐，以零容忍態度嚴肅查處違紀違法案件，堅決懲治“靠體吃體”行為，堅決清除害群之馬；要始終保持“被巡視、在整改”的警醒，深化改革、完善制度、促進治理；要強化黨員領導幹部教育管理監督，常態化開展警示教育，築牢拒腐防變思想防線。要堅決扛牢政治責任，堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，做到守土有責、守土擔責、守土盡責。



會議強調，體育總局系統廣大黨員幹部要深刻汲取教訓，強化政治擔當，鞏固深化黨紀學習教育成果，毫不動搖正風肅紀反腐，縱深推進全面從嚴治黨，營造風清氣正的良好政治生態，為深化體育改革、建設體育強國提供堅強政治和組織保障。