前11個月中國實際使用外資7497億元

中評社北京12月14日電／商務部14日發佈數據顯示，今年1至11月，全國實際使用外資金額7497億元，同比下降27.9%，降幅較1至10月收窄1.9個百分點，為連續第三個月降幅收窄。11月當月實際使用外資金額同比增長6%。



數據顯示，前11個月，全國新設立外商投資企業52379家，同比增長8.9%，為歷史同期最高水平。



引資結構呈現持續優化態勢。高技術製造業實際使用外資佔比較去年同期提高0.3個百分點；醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、計算機及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資同比分別增長53.4%、39.1%和19%。



引資來源地更加多元化。部分發達經濟體對華投資持續增長，如德國、新加坡、瑞士實際對華投資同比分別增長10.9%、4.8%、4%；東盟對華投資同比增長6.4%。



今年以來，中國持續放寬外資準入，釋放擴大開放、歡迎外資的積極信號。全面取消製造業領域外資準入限制措施，推動做好生物技術領域擴大開放試點企業登記註冊有關工作，印發獨資醫院領域擴大開放試點工作方案。商務部已開展“投資中國”重點活動27場，召開15場外資企業圓桌會議，與外資企業和外國商協會開展常態化溝通交流200餘次，協調解決外資企業困難問題300餘件。



近期，中國英國商會發佈《2024-2025年度在華英國企業：商業信心調查報告》顯示，76%的受訪企業表示將維持當前投資水平或增加投資；中國德國商會發佈2024/25年度商業信心調查報告顯示，92%的受訪企業計劃繼續在華開展運營，超過一半計劃在未來兩年內增加投資，體現了外國投資者持續投資中國、深耕中國的信心。