綠卡雙城論壇　朱立倫批搞小動作傷兩岸互信

中評社台北12月14日電／陸委會否決雙城論壇上海方名單中的上海市台辦新任主任金梅及9位隨團的大陸媒體記者，國民黨主席朱立倫今（14）日在嘉義受訪表示，民進黨和陸委會製造這麼多小動作，是阻礙兩岸的交流，絕對是傷害兩岸的基本互信。



中時新聞網報導，朱立倫說，兩岸的交流對話絕對是對兩岸關係正面的，應該要鼓勵，更不應該製造障礙跟困難，民進黨和陸委會製造這麼多的這些小動作，透過這樣的方式阻礙兩岸的交流，絕對是傷害兩岸的基本互信，我們希望用正面的態度。



朱立倫說，下周是雙城論壇，希望能夠一切順利，不要再有製造任何的困擾及傷害的小動作，再下一周馬英九要帶大九學堂學生到大陸訪問，我們都希望透過這樣的正面交流讓兩岸能相互瞭解，減少任何誤會跟衝突。



媒體詢問國民黨下軍令狀強推3大法案，朱立倫表示，民進黨團替國民黨團已經下了軍令狀，國民黨並沒有這樣的一個討論，但是能夠看出來，民進黨希望集錢又集權，所以絕對不希望通過《財政收支劃分法》，希望透過大罷免，絕對不希望通過《選罷法》修正，也希望透過大法官搞“憲法戒嚴”，不希望通過《憲法訴訟法》改革，國民黨還是會嚴正立場，對於台灣民主政治有幫助的，對地方自治有幫助的，都全力以赴。



朱立倫今天參加國民黨嘉義縣黨部舉辦的國民黨103周年黨慶活動，與不分區“立委”兼縣黨部主委王育敏、不分區“立委”翁曉玲等人出席，朱立倫頒發榮譽令給70年黨齡的黨員。