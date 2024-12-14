韓國近期局勢發展時間線

中評社北京12月14日電／新華社報導，韓國國會14日下午就針對總統尹錫悅的第二次彈劾動議案進行表決，以204票贊成通過了該項動議案。以下是近期韓國局勢發展重要節點的時間線：



——12月3日，尹錫悅當晚在首爾龍山總統府發表緊急談話，發佈緊急戒嚴令，表示此舉是為了剷除“從北勢力”，維護“自由憲政秩序”。



——12月4日，韓國國會當天凌晨召開會議，通過要求解除戒嚴令的決議案。出席會議的190名議員全部投了贊成票，超過國會議員席位半數，決議案獲得通過。共同民主黨在國會召開緊急議員會議並發表決議文說，尹錫悅應立即主動辭職。



——12月6日，為調查戒嚴風波，韓國檢方組建特別調查本部。這是韓國檢方2016年組建特別調查本部調查朴槿惠政府“崔順實干政”事件後，時隔8年再次成立特別調查本部。



——12月7日，韓國國會當天下午就尹錫悅彈劾動議案進行表決，因參加投票的議員人數不足，動議案未獲通過。



——12月8日，韓國檢方表示，已將尹錫悅作為嫌疑人立案調查。



——12月9日，共同民主黨向國會提交“12·3尹錫悅內亂事態特檢法”，調查尹錫悅宣佈緊急戒嚴過程中是否存在違憲違法。



——12月10日，韓國國會當天在全體會議上，以191人贊成、94人反對、3人棄權的投票結果，通過了要求迅速逮捕尹錫悅等8人的決議案。



——12月12日，韓國國會表決通過調查尹錫悅等人內亂罪嫌疑的“內亂特檢法”和調查總統夫人金建希的“金建希特檢法”。



——12月13日，韓國在野黨就針對尹錫悅的二次彈劾動議案向國會全體會議作報告。韓國國會決定於當地時間14日16時表決該動議案。



——12月14日，韓國國會當天下午就針對尹錫悅的第二次彈劾動議案進行表決，以204票贊成通過了該項動議案。