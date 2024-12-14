中國證監會：堅決落實“穩住樓市股市”

中評社北京12月14日電／據央視新聞：中國證監會14日在傳達學習中央經濟工作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署證監會系統貫徹落實工作時表示，證監會系統要切實把思路和方法聚焦到做好明年經濟工作的總體要求和“五個統籌”上來，堅持穩中求進、以進促穩；以“釘釘子”精神，一體推進防風險、強監管、促高質量發展，堅持辦好資本市場的事，努力為經濟持續回升向好積極貢獻力量。



一是突出維護市場穩定這個關鍵。堅決落實“穩住樓市股市”重要要求，提升市場監測、預警和應對的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測監管，加快落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強和改善市場預期管理，著力穩資金、穩杠杆、穩預期，切實維護資本市場穩定。



二是更加有力有效服務經濟回升向好。牢牢把握支持新質生產力發展這個著力點，增強發行上市制度包容性、適應性，鼓勵以產業整合升級為目的的併購重組，培育壯大耐心資本。更加精準有力支持擴投資促消費，健全覆蓋各類企業發展需求的股債期產品和服務體系。夯實上市公司質量這個微觀基礎，推動改善公司治理和價值創造能力，督促落實市值管理責任，加強上市公司常態化走訪，幫助解決實際困難。加快推進多層次債券市場建設，滿足企業合理債券融資需求，不斷提升服務實體經濟的質效。



三是著力提升監管效能。堅決落實監管“長牙帶刺”、有棱有角，突出懲、防、治並舉，維護市場“三公”。進一步健全法規制度，強化執法震懾，突出提升精準性，突出“追首惡”，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假等違法違規行為。用好大數據等技術手段，增強非現場監管和現場檢查穿透力，提升“四早”特別是早識別能力。加強監管協同，強化准入、日常監管與稽查處罰的高效銜接，增強整體監管效能。

