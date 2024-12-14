尹錫悅遇“滑鐵盧”　韓國亂局仍難平

中評社北京12月14日電／韓國國會14日下午就針對總統尹錫悅的第二次彈劾動議案進行表決，以204票贊成通過了該項動議案。尹錫悅由此成為韓國憲政史上繼盧武鉉、朴槿惠之後第三位遭國會彈劾的總統。



新華社報導，分析指出，針對尹錫悅的首次彈劾動議案表決“流產”僅一周後，韓國國內政局就出現反轉，背後有尹錫悅的支持率降至歷史新低、執政黨國民力量黨內部矛盾加劇等多重原因。下一步，憲法法院將對彈劾案進行審理並做出最終裁決。不論裁決結果如何，韓國政局短期內仍難恢復平靜。



彈劾動議案通過



包括最大在野黨共同民主黨在內的6個在野黨12日再次向國會提交針對尹錫悅的彈劾動議案，國會于14日進行表決。表決結果顯示，當天全部300名議員都參加了表決，其中204人贊成、85人反對，棄權3票，無效8票。贊成票超過了通過彈劾動議案所需的200票，即贊成者超過國會議員總人數的三分之二。



此前，這6個在野黨曾于4日以尹錫悅違反憲法和法律為由對其發起彈劾動議案，但動議案7日在韓國國會表決時，絕大多數執政黨議員未參與投票，致使彈劾案因投票人數不足作廢。



按照流程，彈劾案在國會獲得通過後，將提交給憲法法院審理，審理過程最長180天。在此期間，尹錫悅將被暫停總統職權。

