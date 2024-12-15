快評：倚美謀獨行不通　改善兩岸關係是正途

中評社快評/對於特朗普上任後台灣面臨的挑戰，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問時表示，特朗普不搞拜登那一套“同盟關係”，“特朗普的想法就是，我是老闆”，連加拿大都不放眼裡，還說歡迎成為美國第51州，加拿大這麼大國家，特朗普都沒放在眼裡，台灣在特朗普心裡又會是什麼？特朗普上台前台灣可 以做什麼？劉德海認為，台灣就是那一套，還在宣傳台美21世紀貿易倡議，但簽訂的內容哪一個跟台灣利益有關係？都是按照美國利益行事，簽訂的內容都與政治有關，台灣只是用於大內宣。



特朗普再次當選美國總統可能的影響，包括特朗普的個人風格、內外政策變化、人事布局及其影響，都是台灣社會高度關注的話題，“疑美論”和“疑賴論”都明顯升溫。



我們認為，中美關係作為世界最重要的雙邊關係，特朗普新政府也無法迴避，勢必高度重視；中美關係的發展雖然存在很大的不確定性，但其中有挑戰也有機遇，中美有競爭也會有合作，還是有相當的可塑性。



台灣問題依然是中美關係中最重要最敏感的問題；在美國人的眼裏，不論誰執政，台灣都只是美國“以台制華”的棋子。因此，在美台互動中，台灣始終是被動的，被利用的，“倚美謀獨”是假議題，行不通。對台灣而言，改善和發展兩岸關係才是正途。

