大熊貓“星秋”“怡蘭”抵達澳大利亞阿德萊德

中評社香港12月15日電／大熊貓“星秋”“怡蘭”當地時間15日6時02分（北京時間3時32分）搭乘專機抵達澳大利亞阿德萊德，它們將前往阿德萊德動物園，開啟新一輪中澳大熊貓保護合作研究。



新華社報導，“星秋”“怡蘭”14日從中國大熊貓保護研究中心都江堰基地出發，在成都雙流國際機場搭乘專機前往澳大利亞。經過總計近11小時、8800公里的飛行，“星秋”“怡蘭”順利抵達阿德萊德。



中國駐阿德萊德總領事李東14日晚在接受新華社記者採訪時說，中華文化崇尚“獨樂樂不如眾樂樂”，中國人民願同澳大利亞人民分享對大熊貓的熱愛。通過共同履行保護大熊貓責任，中澳人民心靈更加相通，大熊貓為兩國關係發展作出了獨特貢獻。南澳州人民熱切期待延續“熊貓情緣”，“星秋”和“怡蘭”如約而至寄託著中國人民對澳大利亞人民的美好情感。



雄性大熊貓“星秋”2020年9月出生，性格活潑好動。雌性大熊貓“怡蘭”2021年8月出生，性格文靜優雅。按協議約定，它們將在澳大利亞生活10年。新一輪中澳大熊貓國際合作將在此前基礎上繼續深化雙方在飼養管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣傳等領域的合作。



為盡快熟悉兩隻大熊貓的性格、喜好，阿德萊德動物園派專人到中國大熊貓保護研究中心都江堰基地參與兩隻大熊貓的飼養工作，已與它們建立初步信任。為確保它們飛行期間的健康和安全，中方精心準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水，中澳雙方還派出經驗豐富的飼養員和獸醫專家隨機陪同。抵達阿德萊德動物園後，“星秋”“怡蘭”即進行隔離檢疫。



阿德萊德動物園是澳大利亞第二古老的動物園。2009年，中澳啟動大熊貓保護研究合作，“網網”和“福妮”到阿德萊德動物園安家落戶，成為南半球唯一一對大熊貓。“網網”和“福妮”在澳15年吸引了500多萬遊客和50多萬學生到動物園看望。今年11月，“網網”“福妮”返回中國。