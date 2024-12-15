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與特朗普就誹謗案和解 美媒付1500萬美元
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2024-12-15 09:41:10
中評社香港12月15日電／美國廣播公司與當選總統特朗普，就一宗誹謗訴訟達成和解協議，美國廣播公司同意向特朗普支付1500萬美元。
今年3月美國廣播公司著名主播斯蒂芬諾普洛在訪問一名共和黨籍女眾議員時，重復多達10次，指特朗普在被女作家卡洛爾控告誹謗的案件中，對性侵負有責任。但實際上當時陪審團裁定特朗普需為“性虐待”負責，而非“性侵”。
香港電台報導，根據和解協議，美國廣播公司將向特朗普創立的“總統基金會與博物館”支付1500萬美元，作為慈善捐款，另外替特朗普支付100萬美元法律費用。
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