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佩洛西訪盧森堡期間跌傷　接受髖關節置換手術
http://www.CRNTT.com   2024-12-15 09:47:52


　　中評社香港12月15日電／美國眾議院前議長佩洛西的辦公室說，出訪盧森堡期間受傷的佩洛西，成功進行髖關節置換手術，並恢復得很好。

　　84歲的佩洛西與國會兩黨議員出訪歐洲，紀念二次大戰“突出部戰役” 80 周年。美聯社引述瞭解情況的人士報導，佩洛西在盧森堡出席活動時跌倒，造成髖骨骨折。

　　香港電台援引報導，佩洛西在盧森堡入院治療，之後轉送德國的美軍醫院接受手術。佩洛西發言人說，佩洛西感謝德國美軍醫院的人員，以及盧森堡醫院醫護人員的照顧。

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