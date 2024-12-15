年末全球混亂　美國難辭其咎

加拿大考慮對美限電 反擊特朗普關稅 圖源：大公報 中評社北京12月15日電／據大公報報導，2024年又到總結季，怎一個亂字了得。12月3日，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令僅6個小時就解除，這場鬧劇更可能賠上他的政治生涯；12月8日，敘利亞巴沙爾政府被反對派閃電推翻，當地陷入權力真空，一片混亂。不只韓敘，美西方也在亂，而且更能讓世界變得更焦慮，讓全球變得更危險。探究世界亂源，其實都源自美國。



美國大選後，特朗普一邊組織執政班底，一邊掄起關稅大棒向全球揮舞，加拿大和墨西哥兩個鄰國首先感到關稅戰的陣陣深寒。加稅25%讓加墨兩國領導人憤憤不平，畢竟美墨加三方貿易協定可是特朗普第一任期所簽。面對主動來到海湖莊園的加拿大總理特魯多，特朗普說如果加拿大無法承受加征關稅，那麼加拿大應該並入美國，成為美國第51個州。



特朗普對墨西哥也毫不客氣，認為美國對墨西哥的每年補貼為3000億美元，墨西哥也被視為美國一個州。一個特朗普，不僅攪亂了北美政治生態，也讓世界看到了特朗普亂搞的新高度。



特朗普也不忘向全球、金磚國家和中國發出關稅戰論調。無論加徵稅率多少，世界已經對其關稅訛詐習以為常。不管是焦慮、恐懼還是不安，積極應對才是硬道理。



特朗普滿世界搞亂，拜登總統趁亂給對方挖坑。拜登趁機謀私赦免兒子外，還加速援助烏克蘭和加碼對華升級科技戰，通過加強政治遺產的方式，給特朗普製造政治陷阱，強化特朗普執政難度。



面對俄烏衝突，特朗普曾表示可在24小時內解決。雖然特朗普浮誇不靠譜，但決計對拜登最得意的政治遺產開刀卻是不爭事實。特朗普解決衝突的手段也是簡單粗暴──對烏克蘭和俄羅斯兩頭威脅雙邊訛詐，即如果烏克蘭不和俄羅斯談判將停止對烏克蘭的援助，如果俄羅斯不停戰則加大對烏克蘭的各種支援。



對於中國，拜登當年繼承了特朗普的關稅政策，特朗普也許會繼承拜登的對華科技戰和“斷鏈脫鈎”。拜登的確給了特朗普大難題。但是商人總統特朗普，也許會在對華博弈中找到交易機會。