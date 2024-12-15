敘難民返鄉　德雇主憂加劇勞動力短缺

敘利亞難民帶著物品在邊境口岸排隊等待進入敘利亞。圖源：法新社 中評社北京12月15日電／據大公報報導，綜合路透社、Politico報導：敘利亞總統巴沙爾.阿薩德8日被推翻後，歐洲多國從9日起宣布暫停處理敘利亞難民庇護申請，奧地利政府更表示將展開遣返難民計劃。最新情況讓歐洲居住的敘利亞人擔憂，並對歐洲關於難民問題的處理感到失望。



35歲的敘利亞難民阿勞斯於2015年逃往德國，目前為德國當地難民維權組織Pro Asyl工作。他表示在巴沙爾政權倒台不到24小時後，德國就開始就回國問題展開討論，他們也接獲了許多在德敘利亞人的擔憂。他表示，這些人“現在有一種感覺，即明天（德國）總理朔爾茨就會撤銷他們的居留許可，或是德國內政部找上門把他們集中包機遣返”。他還補充道，許多人目前對遣返不僅恐懼不安，還感到失望。



敘利亞難民擔憂被遣返，德國多個行業雇主也憂慮，大量敘利亞難民選擇返鄉，將進一步加劇德國本已嚴峻的勞動力短缺問題。德國目前經濟表現在G7國家中最差。德國製造業雇用了約有4.3萬名敘利亞人，該行業是德國經濟增長的主要動力之一。敘利亞人目前也是德國最大的外籍醫生群體，約有1萬人受僱於當地的醫院。德國醫院協會主席加斯說：“我們理解許多敘利亞醫生希望返回祖國，那裡也急需醫護人員。但如果他們大規模離開德國，醫療系統的人員短缺問題將不可避免。”