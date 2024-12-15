﻿泰國節日活動現場爆炸　3死48傷

泰國達府13日晚出現爆炸事故。圖源：美聯社 中評社北京12月15日電／據大公報報導，綜合美聯社、法新社報導：泰國警方14日表示，泰國北部靠近緬甸邊境的達府13日晚舉行節日慶祝活動時發生爆炸，造成至少3人死亡，48人受傷。泰國當局已逮捕兩名男子。



據報導，事故發生在當地時間13日晚上11點30分左右，當時達府烏姆潘縣正舉行一年一度的“Amazing Umphang”活動，觀眾正聚集在舞台附近，欣賞傳統舞蹈表演，其間有一人突然朝舞台區域投擲炸彈，引發爆炸。現場當時據稱有8000至9000人，而爆炸威力驚人，現場多處留有血跡。泰國警方表示，2人當場死亡，還有1人在被送往醫院後不治而亡，還有至少48人受傷，其中5人傷勢嚴重。在救援人員到達現場前，一些傷者被其他民眾騎單車緊急送往醫院。



泰國當局已逮捕了一名泰國青年和一名緬甸青年，年齡分別為16歲和17歲。據稱，緬甸嫌犯是克倫民族聯盟（KNU）的成員，克倫民族聯盟是一個緬甸克倫邦的少數民族武裝組織。



泰國防長普坦稱，當時有兩派人員發生爭執，其間有人以自制炸彈引發爆炸。另有泰國媒體引述警方消息稱，涉事克倫民族聯盟成員名叫喬裡圖（Jorithu），此前曾因涉及毒品案件被捕。嫌犯在審訊過程中承認攜帶裝有爆炸物背包到會場。



泰國總理佩通坦14日在社交媒體上向死者家屬表示深切慰問，並表示已下令警方迅速調查事件，同時加強所有節慶活動的安全。

