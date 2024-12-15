人才辦簽合作備忘錄　支援人才子女就學

高才通人才服務協會與聖公會教育服務部簽署了合作備忘錄。（圖源：大公網） 中評社北京12月15日電／據大公報報導，香港聖公會教育展亦於昨日（14日）舉行，香港人才服務辦公室期望透過兩大教育展，讓人才家長瞭解更多學校具體教育資訊。同日，香港高才通人才服務協會與香港聖公會教育服務部簽署了合作備忘錄，以支持新來港人才及其子女來港就學。



香港人才服務辦公室在兩個展覽均設立展位，進行即場解答查詢。截至周六（14日）已接觸近800名人才家長，當中大部分家長都關注子女在港入學問題，包括香港學制以及申請入學的程式。有參展學校分享，部分內地家長對安排子女來港讀書，認知上存有誤解，認為官方加強推廣正確資訊，有助解決他們的疑慮。



入場者約七成為內地家長



（大灣區）香港學校教育展籌委會主席、香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指出，入場者約七成為內地家長，本地家長則占三成，預計三日展期總入場人數將可超過上屆逾三萬人次的紀錄。



在香港聖公會教育展的開幕儀式上，香港高才通人才服務協會與香港聖公會教育服務部簽署了合作備忘錄，雙方將致力於協助新來港人才融入本地社區，在提供優質基礎教育服務等領域展開多方面的合作。



香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍議員表示，高才通協會致力於幫助新來港高才更好地適應新的生活環境和社會文化。成立一年多以來，協會已舉辦數十場活動，希望協助高才及他們的家庭能更好地融入香港社會。