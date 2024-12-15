中援建剛果（金）非洲文化藝術中心落成

11月8日，剛果（金）總統齊塞克迪率基礎設施和公共工程國務部長等政府官員，前往中國政府援建的金沙薩中部非洲文化藝術中心項目工地視察。中國駐剛果（金）大使朱京陪同。圖源：中華人民共和國駐剛果民主共和國大使館 中評社北京12月15日電／據新華社報導，由中國政府援建的金沙薩中部非洲文化藝術中心14日舉行落成典禮。剛果（金）總統齊塞克迪和總理圖盧卡等出席，齊塞克迪為項目剪彩。



齊塞克迪在視察該項目時說，這一項目凝結了兩國人民的智慧和汗水，項目將充分釋放剛果（金）文化產業潛能，有助於將剛果（金）打造成區域文化交流的樞紐。



剛果（金）文化部長埃隆貝在致辭中說，中國政府援建的人民宮、烈士體育場以及金沙薩中部非洲文化藝術中心等項目是剛中合作的例證。該項目的落成將為剛果（金）文化創新發展打開新局面，加強非洲各國文化互鑒交流。



剛果（金）高等教育部長鬆博說，兩國合作成果在剛果（金）街頭巷尾隨處可見，剛中友好深入人心。



中國駐剛果（金）大使趙斌在致辭中說，這一項目的順利竣工為金沙薩增添了一座標誌性建築，為中剛兩國關係增添了一座新的里程碑。項目將有效改善剛果（金）文化基礎設施，滿足剛果（金）人民日益增長的文化需求，將成為培養剛果（金）未來藝術家的搖籃，成為剛果（金）重要的文化展示窗口與交流平台。



金沙薩中部非洲文化藝術中心位於剛果（金）首都金沙薩的凱旋大道，其主體由文化中心和剛果（金）國家藝術學院構成，包括一個2000座規模的大劇院、一個800座規模的小劇院和一個可容納2000名學生的國家藝術學院校區。2019年，齊塞克迪為該項目奠基。