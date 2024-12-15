司局長：定在各自領域做好守正創新

特區政府著重發揮香港“背靠祖國、聯通世界”的優勢。圖為今年7月李家超率領政府官員及各界代表抵達老撾首都萬象，展開訪問東盟三國行程。（圖源：文匯網） 中評社北京12月15日電／據香港文匯網報導，國家主席習近平13日下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超時表示，中央對你（李家超）和特別行政區政府的工作是充分肯定的，並表示中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全力支持你和特別行政區政府，團結帶領社會各界銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。多位特區政府主要官員昨日在社交平台回應表示，現在是帶領香港向前邁進、承先啟後的關鍵攻堅期，各政策局會繼續在各自領域變革求新、積極對接國家戰略，進一步發揮香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，引領香港再創高峰。



政務司副司長卓永興表示，面對百年未有之大變局，香港決不能食老本、等運到，而要絞盡腦汁、超車趕前，必須奮起改革，抓緊有利時機、用好有利條件，發掘新增長點、創造新吸引力，方能人氣財氣雙收。



他表示，本屆特區政府很快到達任期的一半，這是帶領香港向前邁進、承先啟後的關鍵攻堅期，是為中國式現代化作出更大貢獻的重要時刻，深信在中央的大力支持和行政長官的領導下，特區管治團隊定能在任期的下一半，守正創新、改革求變、努力奮鬥、攻堅克難。

