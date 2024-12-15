24位尖子獲“未來之星·文匯獎學金”

“未來之星·文匯獎學金” 昨日舉行頒獎典禮，表揚24位優秀的獲獎學生。圖為頒獎禮現場。（圖源：香港文匯報） 中評社北京12月15日電／據香港文匯網報導，為提升香港學生的學習興趣，鼓勵其參與社會公益服務，激發其建立正面的價值觀和積極的人生態度，從而為香港社會注入正能量，香港文匯報慈善基金及未來之星基金會聯合舉辦了“2024未來之星·文匯獎學金”評選活動，並於昨日下午舉行頒獎典禮，表揚24位優秀的獲獎學生。就讀於香港中文大學中文教育雙學位課程五年級的梁詠荍榮獲大專組的“傑出全能獎”。她表示，在“一國兩制”下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，香港青年擔當著“連接內地與世界”的橋樑。去年暑假，她到訪北京師範大學教育學部研學交流，將服務經驗帶到各地，也曾在聯合國會議中心向各國學生領袖講解殘疾人士的人道危機，宣揚服務理念，擴闊影響力。



“2024未來之星·文匯獎學金”共有24名來自5所大學和12所中學的學生，經過自薦、學校推薦以及評選面試篩選等環節，從逾250位優秀學生中脫穎而出，分別榮獲未來之星傑出全能獎、傑出表現獎、優異表現獎及優良表現獎等獎項，可獲獎金1，000元至5，000元不等，作為支持其學習和今後發展。

