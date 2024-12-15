韓代總統韓悳洙與拜登通話稱韓美同盟牢不可摧

中評社香港12月15日電／韓國代總統韓悳洙與美國總統拜登通電話，重申韓美同盟牢不可摧。



香港電台報導，韓悳洙表示，一切國政運營將徹底按照憲法和法律進行，政府將正確執行外交、國安政策，並堅定不移鞏固和發展韓美同盟關係。 他指出，在朝鮮威脅和朝俄合作持續深化的情況下，鞏固韓美聯防態勢比任何時候都更為重要。



拜登高度評價韓國民主頑強的恢復力，並表示美韓同盟關係不變。拜登重申，願同韓方一道深化美韓同盟、美韓日合作，將一如既往地支持發展美韓同盟。