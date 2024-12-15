北京數字經濟蓬勃　助企業揚帆出海

海外華媒代表參訪北京大興經濟開發區，瞭解數字經濟創新模式。圖源：大公報 中評社北京12月15日電／據大公報報導，在海外華文傳媒合作組織年會後，海外華文傳媒一行人在京開啟了一場數字經濟與科技創新的“沉浸式”探索之旅。華媒高層們表示，通過此行不僅見證了北京在數字經濟領域的蓬勃發展，更深刻體會到科技創新如何賦能企業出海，打造數字文化新生態。



在集體參觀北京數字經濟企業出海創新服務基地時，澳洲《財視澳洲》社長詹金龍指出，企業在出海進程中往往會面臨法律合規、財稅管理、人力資源配置及文化適應性等多重挑戰，“這樣一個能夠幫助企業少走彎路、少付學費的出海服務平台，對於中小企業來說無疑是巨大的福音。”



“期待與海外華文傳媒組織深化合作，共同助力企業出海。”北京大興國際商業服務有限公司總監陳遠芳表示，海外華文傳媒組織覆蓋五大洲、六十餘個國家，擁有深厚的影響力，希望依托資源，幫助企業更好地進入不同目標國市場；同時也希望借助這一平台引進更多優質外資企業，落地在出海基地，共同打造一個完善的出海生態。



“大興經開區‘空間大、基礎好、潛力足’，把信軟產業作為發展新質生產力的核心，聚焦基礎軟件、算力軟件、人工智能軟件等細分領域，在未來產業方面，瞄准元宇宙內容創作、AI醫藥研發、腦機接口等方向……”在大興經開區元宇宙大廈，代表們全神貫注地聆聽工作人員的介紹。隨後，雙方圍繞大興區數字經濟的創新模式以及數字文化領域的新興業態，展開深入交流探討。



14日上午，代表們前往北京宇信科技集團進行訪問，其沉浸式裸眼3D展廳獲得大家一致好評。“效果太棒了，能夠展示企業的技術實力和創新能力，增強品牌的科技感和時尚感。”韓國《新華報》副社長隋興國表示，通過年會上的推介以及實地參訪，對宇信科技的優勢和出海計劃有了深入瞭解，相信其出海戰略將取得良好的成效。