區桂芝再轟“去中化”課綱罔顧德育

（圖源：台海網） 中評社北京12月15日電／據台海網報導，台灣地區教育改革總體檢論壇昨日召開《台灣教改三十年總體檢》新書發表會，除了檢討教改，也一並檢視“108課綱”。台北市第一女子高級中心（北一女）語文教師區桂芝表示，“108課綱”就是30年教改要“滅台”的最後一裡路。多元學習成亂槍打鳥，選修因考試不考而“廢物化”，自主學習變成無頭蒼蠅，她批評，“108課綱”罔顧德育更罔顧升學現實。



島內數名關注教改問題的大學教授、高中老師，日前共同出版《台灣教改三十年總體檢》一書，今於台灣師範大學舉行新書發表會，檢視30年教改的缺點，並為未來教改提出建議。



區桂芝表示，30年教改是一場無法復原的災難，“108課綱”更繼續惡化、擴大災難。她批評，“108課綱”就是30年教改要“滅台”的最後一裡路。以學生為主體卻使學生失去科目系統化學習；多元學習成亂槍打鳥；選修因考試不考而“廢物化”；自主學習變成無頭蒼蠅式的學習；圖利少數精英卻犧牲絕大多數學子。



區桂芝也談到，過去曾在“108課綱”公聽會上，聽到某高中校長分享如何陪伴女兒做學習歷程檔案，“但這種狀況發生在所有家庭嗎，發生在偏遠家庭嗎？”台下“沒有”聲音此起彼落。



區桂芝質疑，“108課綱”將道德實踐弱化，難道和現在教學現場的“恐龍家長”、凌辱老師、學生割喉案沒有關係嗎？“108課綱”為意識形態服務，罔顧德育和升學現實，結果就是教育糜爛。



台灣地區“中華語文教育促進協會”秘書長段心儀則表示，希望召開第九次全台教育會議，針對“108課綱”徹底檢討，並尊重基層教師、家長意見，“全面檢討，不要再打高空。”