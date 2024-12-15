韓國國務總理召開臨時會議討論國政運營方向

（圖源：新華社） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，12月14日，在韓國首都首爾，代行總統職權的韓國國務總理韓德洙（中）召開臨時國務會議。



代行總統職權的韓國國務總理韓德洙14日在首爾政府大樓召開臨時國務會議，討論經濟、安保、社會等領域面臨的問題以及職權代行體制下的國政運營方向。隨著國會通過彈劾動議案，尹錫悅的總統職權立即停止。根據韓國法律，由國務總理韓德洙作為第一順位代行總統職權。