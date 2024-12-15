澳洲養老基金首次配置比特幣

中評社香港12月15日電／養老基金也買比特幣！雖然比特幣價格今年突破了10萬美元大關，但不少大型基金因為其波動性而未有作出配置；不過，澳洲養老基金及財富管理公司 AMP宣布已配置比特幣產品，投資規模達2,700萬澳元（約1.33億港元），佔退休金總資產0.05%，成為該國首個買入比特幣的大型退休基金。AMP首席投資總監Anna Shelley認為，今次配置是基於數碼資產行業的結構性機遇，尤其是主流投資機構已推出比特幣ETF等產品。



星島網報導，AMP高級投資組合經理Steve Flegg在LinkedIn上一篇帖文亦表示，隨著比特幣迎來“風暴般的一年”，該基金今年稍早時間已“冒險及適度配置比特幣”。他又提到，“儘管加密貨幣是有風險、新的且尚未得到充分證明，但它的潛力太大，不能繼續忽視”。



該基金於今年5月透過動態資產配置（DAA）策略完成佈局，當時比特幣價格約在6萬到7萬美元之間；目前則未有增持計劃。由於比特幣突破了10萬美元大關，意味這筆投資已帶來不少收益。



不過，澳洲聯儲主席Michele Bullock曾表示，加密貨幣在澳洲經濟沒有地位。另有批評人士認為，養老基金管理公司不應該將加密貨幣納入投資組合，因為加密貨幣並不產生收益。