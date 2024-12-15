朱立倫力挺張善政連任　諷綠心急亂點鴛鴦譜

中評社台北12月15日電／國民黨主席朱立倫15日到桃園參加區黨部黨慶時，大讚桃園市長張善政秉持一步一腳印，表現越來越好、滿意度越來越高，且政通人和，國民黨不會因民進黨亂點鴛鴦譜而有任何改變，期許張善政繼續加油，國民黨會全力力挺張善政。黨內普遍也對張連任充滿信心。



民進黨近期傳出黨主席賴清德對於桃園市長選舉感到憂心，擔憂無人可戰，陸續傳出“環境部長”彭啟明、“總統府”副祕書長張惇涵、何志偉和“立委”王義川等人都是可能人選，其中何志偉因近期頻繁在桃園拜廟而討論度高。



根據《中時新聞網》報導，朱立倫表示，“我們力挺張市長！”張善政將近2年來的表現越來越好、大家的滿意度越來越高，而且做到政通人和，地方所有大小事，張善政都非常努力認真，獲得市民的肯定。他強調，國民黨就是秉持這樣的決心，一步一腳印，離下次市長選舉還有2年多，國民黨不會因為民進黨的急或亂點鴛鴦譜，而有任何改變，最重要的就是希望張善政繼續加油。



“立委”牛煦庭則笑言頻繁走廟的何志偉好像成為報派儲備人選之一，但他認為這樣就要論斷要來桃園選市長還為時尚早。他說，如果喜歡來桃園走走，地方當然心態非常開放，但是桃園人的眼睛非常雪亮，對於政治人物在政壇過去的所做所為，其實桃園的標準是很嚴格的。牛煦庭說，桃園人在全台的政治版圖上面不是顯性，但是理性程度非常高，如果只是單純跑一些行程、曝曝光，就想要取得選舉票卡，他認為為時尚早，他歡迎所有不同政黨、對桃園市政有想法的好手來參選。



牛煦庭說，“目前為止，張善政治理桃園市政的節奏作法，基本上還蠻符合桃園市民的胃口，不需要有太多的政治動作，很安靜地一步一腳印往前、紮紮實實改善生活，這個就是張善政現在在做的事情、就是桃園市民要的結果”。