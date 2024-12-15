房價高物價貴　台北市人口持續外流

中評社台北12月15日電／台北居大不易，人口數持續下降跌破250萬大關，台北市議員擔憂，因房價過高，許多人遷出至新北市、桃園市，未來許多人通勤至北市上下班，晚上北市可能就成空城。民政局表示，許多民眾沿軌道建設遷出，並考量地緣關係，遷出至新北就高達近80%，到桃園也有約10%，



根據《中時新聞網》報導，民眾黨議員陳宥丞指出，去年北市遷出至外縣市共8萬992人，其中40到44歲8669人最多，35至39歲7603人次之，45至49歲6978人再次之。他在台北長大，在內湖就讀國中小，但現在結婚的同學只剩不到5對還繼續留在內湖，其他人全部都已遷出，往新北市、桃園市發展，原因不外乎北市房價太高。



陳宥丞擔憂，未來誰來照顧北市的長輩、誰要繼續在北市生活？如果未來變成民眾都從外縣市進來北市上班、下班後離開，北市晚上就變空城，實在是很可怕的現象。他建議，民政局應針對遷出民眾的年齡做計算，也要瞭解是否在結婚後才遷出，以確認是不是年輕民眾在結婚後生活壓力提高，只好離開長輩、遷出北市。



國民黨議員曾獻瑩也說，人口下降可能影響議員席次增加，顯示人口外移不僅為居住問題，也涉及政治和行政資源分配，民政局要對對遷出人口年齡層與遷移原因進行更詳盡的統計，協助規畫更有效的留才留民措施。



民政局長陳永德坦言，今年至今人口數一直在下滑，因素包含北市物價、房價貴，許多人沿軌道建設遷出，也考量地緣關係，包含萬華到板橋多、南港到汐止多，不僅房價便宜，上班通勤也方便，遷出至新北就高達近80%，到桃園也有約10%。