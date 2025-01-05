中評數據：香港一簽多行重啟 提振消費信心

圖1 自2017年以來訪港旅客總人次與內地訪港旅客人次按年變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港1月5日電/2024年11月29日，經國務院批准，國家出入境管理局宣布由2024年12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以辦理赴港旅遊“一簽多行”，一年內不限次數入境香港。這是“一簽多行”政策自2015年暫停以來時隔逾9年再度恢復，而且合資格人群由深圳戶籍居民延展至包括非深圳戶籍居民。截至發稿日，“一簽多行”雖重啟僅半月左右，但在增加訪港旅客方面已展現出顯著成效，政策落實首周已錄得近89萬入境旅客人次，較去年同期高約14%，對零售、餐飲、旅遊等服務行業皆產生正面輻射影響。



中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：在當前香港經濟復甦的關鍵期，主流輿論肯定並樂見“一簽多行”對本地消費產生的提振作用，對經濟前景不明朗的悲觀情緒也由此有所緩解。儘管香港社會對“一簽多行”的反應整體相對正面，但也有聲音擔憂其對旅客量增長的刺激效應能否延續，以及可能對本地民生所產生的負外部性，需要特區政府持續予以檢視並及時完善政策。



如圖1所示，自2023年初，香港全面恢復對外通關以來，訪港旅客尤其是內地訪港旅客人次迅速回升。不過，截至2024年10月，2024年入境旅客人次也僅為2018年最高峰同期時（2018年1月至10月）的7成左右，未完全恢復至疫情前水平，也拖累本地消費復甦未如預期。

