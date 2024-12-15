中法戰略對話在北京舉行

中評社北京12月15日電／12月14日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京同法國總統外事顧問博納舉行第二十六次中法戰略對話。雙方就落實兩國元首重要共識，深化中法戰略合作長時間深入溝通並達成廣泛共識。



新華社報導，王毅說，過去一年對中法關係具有特殊意義。習近平主席和馬克龍總統密切互動，為中法、中歐關係發展把航定向。中法文化旅遊年成功舉辦，百餘場活動高潮不斷。人員往來更加密切，友誼紐帶更加牢固。務實合作扎實推進，多邊合作協調有力。雙方還就人工智能、海洋治理等全球性挑戰以及中東等熱點問題共同發聲，展現了中法作為獨立自主大國的責任擔當。



王毅表示，明年是中法關係新一個“甲子”的開局之年。中方願同法方一道，秉持獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的“中法精神”，鞏固好、延續好中法關係積極向上勢頭，使中法關係始終成為引領中歐關係發展、促進世界和平穩定的進步力量。一是以兩國元首共識為指引，從戰略高度和長遠角度看待彼此，打造雙邊關係更多積極議程。二是扎實推進務實合作。用好雙方傳統優勢，深挖核能、航空航天等領域合作潛力，開闢人工智能、新材料、高端裝備、綠色環保、智慧健康等新質生產力合作新前景。三是延續中法文化旅遊年積極效應。便利兩國人員往來，深化文化、科研、教育、地方、青年等領域交流。四是共同維護多邊主義。明年將迎來聯合國成立和中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中法均為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，應堅定支持以聯合國為核心的國際體系，構建平等有序的世界多極化，推動國際團結合作，反對分裂對抗，尤其要摒棄冷戰思維和零和博弈。

