日本福岡北九州市持刀傷人案一死一傷

中評社香港12月15日電／日本福岡縣北九州市發生持刀傷人案，一死一傷，疑兇在逃。



香港電台援引日媒報導，事發在當地昨晚8時半左右，一名15歲少女與一名男同學在一間美式連鎖快餐店排隊點餐期間，被一名年約40歲、身高約1.7米的男子用刀刺傷，救援人員到場將兩名傷者送院，少女其後傷重不治。



日本傳媒報導，受傷少年向警方表示不認識疑兇，警方正調查遇害少女與疑兇是否相識。