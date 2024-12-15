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韓執政黨拒絕在野黨提出的“國政穩定協商體”
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2024-12-15 15:49:11
中評社香港12月15日電／韓國執政黨國民力量黨院內代表權性東15日表示，拒絕最大在野黨共同民主黨方面提出的組成“國政穩定協商體”提案。
新華社報導，權性東當天在國會表示，國民力量黨依然是執政黨，根據憲法規定，總統職權代行者已經被任命。
當天早些時候，共同民主黨黨首李在明在記者會上表示，此次“內亂”事件令韓國國防和安全受到嚴重打擊，韓國需盡快實現正常化，提議組成由國會和政府共同參與的“國政穩定協商體”，實現超黨派合作。
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