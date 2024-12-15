多方博弈下的敘利亞局勢　走向如何？

中評社北京12月15日電／“敘利亞沙姆解放武裝”支持的敘過渡政府日前正式接管權力後，中東地區和域外一些國家紛紛作出反應。新華社報導，分析人士認為，敘政局劇變打破了外部勢力在敘的原有狀態，一些被認為從變局中受益的外部勢力謀劃通過外交、軍事等手段搶先佈局，其他外部勢力則試圖保持存在、維護在敘利益。敘利亞究竟會走向穩定還是動蕩，在很大程度上受到各種力量博弈影響。



加緊在敘佈局



以色列軍隊繼續對敘利亞境內目標進行空襲。據總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”消息，14日上午，以戰機對敘軍事目標進行4輪17架次空襲。以軍總參謀長哈萊維同日稱，以軍在敘採取主動行動是防止“恐怖分子”在具有戰略意義的區域站穩腳跟。



美國國務卿布林肯到訪中東，12日和13日在土耳其分別與土總統埃爾多安和外長費丹會見，重點討論敘利亞問題。布林肯稱，美土就敘未來圖景達成廣泛共識。布林肯14日在約旦表示，美國已與被其認定為恐怖組織的“敘利亞沙姆解放武裝”進行了“直接接觸”。輿論認為，布林肯此訪意在調動資源保護美國在敘利亞及中東的利益。



土耳其總統埃爾多安12日會見布林肯時說，出於國家安全考慮，土將繼續打擊在敘利亞的“恐怖分子”。此外，土駐敘使館14日重新開館，時隔12年恢復運作，此舉被視為為敘過渡政府站台。



俄羅斯副外長波格丹諾夫日前表示，俄方已與“敘利亞沙姆解放武裝”建立聯繫，雙方討論了有關保護俄在敘外交使團和公民安全的問題。分析人士認為，對俄方而言，首要任務是確保俄在敘外交和軍事設施不受侵犯，維持俄在中東地區的軍事投射能力。

