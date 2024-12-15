澳大利亞熱情歡迎大熊貓“星秋”和“怡蘭”

中評社香港12月15日電／許多澳大利亞人本周末已進入迎接聖誕節和新年的休假狀態，但15日一早，仍有當地媒體記者和民眾在阿德萊德機場外等候中國大熊貓“星秋”和“怡蘭”的到達。阿德萊德當天氣溫近40攝氏度，歡迎大熊貓抵澳新聞發布會如期在動物園室外舉行。



新華社報導，經過近11個小時、8800公里的飛行，“星秋”“怡蘭”於當地時間15日6時02分（北京時間3時32分）搭乘專機抵達澳大利亞南澳州首府阿德萊德，前往阿德萊德動物園，開啟新一輪中澳大熊貓保護合作研究。



澳大利亞外長黃英賢、貿易和旅遊部長唐·法雷爾在和南澳州官員的聯合聲明中表示，歡迎中國大熊貓“在阿德萊德動物園竹林安新家”。黃英賢說，“星秋”和“怡蘭”將繼續是南半球唯一的一對大熊貓，“它們將為國內外遊客帶來歡樂，在未來10年為南澳州旅遊業發展帶來紅利”。法雷爾表示，這些“非凡的生靈”必將吸引眾多遊客。



中國駐阿德萊德總領事李東在發布會上致辭表示，今年是中澳建立全面戰略夥伴關係10周年，具有非常特殊的意義。新一期大熊貓合作為期10年，期待未來10年，中澳各領域合作展現更好前景。希望大家與“星秋”和“怡蘭”成為好朋友，並一起呵護中澳、中南澳合作交流。



南澳州副州長蘇珊·克洛斯表示，“許多南澳居民對阿德萊德動物園能繼續擁有大熊貓感到驚喜”。



抵澳雄性大熊貓“星秋”2020年9月出生，性格活潑好動；雌性大熊貓“怡蘭”2021年8月出生，性格文靜優雅。按協議約定，它們將在澳大利亞生活10年。新一輪中澳大熊貓國際合作將在此前基礎上繼續深化雙方在飼養管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣傳等領域合作。



阿德萊德動物園是澳大利亞第二古老的動物園。2009年，中澳啟動大熊貓保護研究合作，“網網”和“福妮”到阿德萊德動物園安家落戶，成為南半球唯一一對大熊貓。“網網”和“福妮”在澳15年吸引了500多萬遊客和50多萬學生到動物園看望。今年11月，“網網”“福妮”返回中國。