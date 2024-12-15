馬斯克560億美元薪酬案現轉機　法院准上訴

中評社香港12月15日電／Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克最新獲美國特拉華州最高法院批准，可就其560億美元薪酬案進行上訴，並有30天時間向法院提交上訴文件。該股上周五收報436.23美元，升約4.3%再創新高，市值高達1.4萬億美元。



綜合媒體報導，馬斯克在2018年獲Tesla董事會批准一份總值560億美元的薪酬方案，若公司達到特定財務目標，馬斯克將可分批解鎖選擇權獎勵，以較低價格購買更多股票，亦可賣出獲利；若沒有達到目標，馬斯克則一分錢都拿不到。



星島網報導，該薪酬方案設定了10幾個市值目標，其中首個市值目標設定為1,000億美元，往後每個目標都比上一個多500億美元，如此類推，一直到市值6,500億美元。同時，Tesla也為馬斯克設定了10幾個收入和利潤目標。



隨著馬斯克帶領Tesla逐步實現公司設定的所有目標，Tesla於去年初證實馬斯克收到2018年薪酬方案授予其最後一批剩餘選擇權。不過，馬斯克的天價薪酬，引發公司小股東Richard Tornetta不滿，認為Tesla董事給予馬斯克以績效為基礎的股票薪酬計劃違反“受任人義務”，入稟法院以否決方案。



今年1月底，美國特拉華州法院裁定上述天價薪酬方案無效，因為公司董事會未能證明該計劃是公平。馬斯克其後要求股東投票，並於今年6月股東年度大會上，獲股東表決通過薪酬方案，並請求美國法院修改1月的判決結果。法官於本月初則仍維持原判，稱董事會受制於馬斯克，董事會成員因與馬斯克密切的個人和財務關係而存在利益衝突，而且薪酬方案的批准過程有瑕疵，欠缺透明度。



然而，美國法院最新已發布新命令，批准馬斯克可就560億美元薪酬案裁決進行上訴，但預計需要大約1年時間才能做出裁決。