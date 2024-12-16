“不一樣的中國畫”藝術展開幕　探索文化傳承

“不一樣的中國畫”藝術展亮相新聞大廈藝術館，嘉賓合影留念（中評社 海涵攝） 中評社北京12月16日電（記者 海涵）從傳承到創新，從色彩到形式，從共性到個性……12月15日，由旺旺集團主辦，中國經濟傳媒協會、北京市商業聯合會、行空間、消費鈦度參與舉辦的“不一樣的中國畫”藝術展亮相新聞大廈藝術館，共展出最具代表性的佳作40餘幅，涉及山水、花鳥等題材。



此次參展的四位藝術家宋滌、齊慧娟、李德福、黃大慶既有著清晰的傳承體系，又極為注重現實的生活感受，各自有著鮮明的藝術個性。此次藝術展基於對四位藝術家作品的精彩展示，共同呈現出一場高水準的“不一樣的中國畫”。



開幕式現場，“不一樣的中國畫”藝術展出品人、旺旺集團首席代表林天良首先致辭，他表示，食品是良心事業，和中國美術藝術一樣，不斷創新，精益求精，為消費者提供健康美味的食品，讓消費者吃的安心、放心，對中華民族食品有信心。林天良說，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸的最大公約數，不管兩岸關係如何變化，中華文化根基始終存在，因為中華文化的DNA早已深植炎黃子孫血脈之中。旺旺集團希望以畫為媒、筆墨為橋，丹青會友，帶領兩岸同胞認識中華文化的博大精深，領略中國晝畫的無窮魅力，將生活變得多姿多彩！



隨後，宋滌、齊慧娟、李德福、黃大慶四位參展藝術家分別致辭。彩墨寫實大師、當代著名畫家宋滌一直堅守現實主義創作追求，探索中國當代繪畫的發展問題。他立足傳統，面向生活，將中國傳統的筆墨技法巧妙地融合進西方繪畫的素描關係、色調及色彩的冷暖變化之中，借助生宣紙滲化、融合的特性，在形式和內容層面上突破了傳統繪畫體系的表述方式。宋滌在致辭中與嘉賓們分享了他在中國畫創新與發展上所進行的創作探索，他表示，寫實性繪畫永遠不會停止，它最能表現藝術家熱愛人類、關愛社會、愛護大自然的真情實感。

