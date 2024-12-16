顧祖華：交流，是兩岸關係的潤滑劑！

顧祖華 中評社香港12月16日（作者 顧祖華）日前的研討會，幾個年輕人取名叫“智匯”工作坊，說智匯諧音就是“智慧”。剛才發現我們的會場就設在“匯知樓”內，這個巧合非常有象徵意義。智慧每個人都有，但那可能是分散的、零碎的、個體的，而我們這個工作坊的研討、交流恰恰是要把這些分散的、零碎的、在個體身上的智慧匯集到一起。通過研討和交流，吹走掩蓋在兩岸關係上的浮沙。



勿庸諱言，由於民進黨執政以來拒不承認體現兩岸同屬一中的“九二共識”，特別是賴清德更是把兩岸定位於“國與國”的關係，導致兩岸關係發展遇到嚴重障礙，甚至，兩岸和平的前景也正在遭到破壞。兩岸關係的負面效應已經滲透到兩岸關係的方方面面。它影響到兩岸的人員往來，兩岸的交流活動，兩岸的經濟互動及產業融合。



從大家提交的論文看，兩岸青年學者都擔憂兩岸負面情緒累積的敵意，都擔憂美國下任總統特朗普的經濟外交政策對兩岸關係發展的負面影響，都擔擾島內“去中國化”教育下培養的青年人不認大陸是一家人。內容非常豐富，分析非常精闢，看得出大家作了精心準備。



我們當然不能指望這一個交流活動就找到兩岸關係的解決之道，但交流研討會促使我們進一步思考兩岸關係如當前這般走下去的危害，促使我們思考用什麼方式來改善兩岸關係，這個研討交流一定能吹起兩岸關係正向發展的漣漪。



所以，兩岸關係越嚴竣，兩岸的各項交流越不能停。交流就是一個匯智的過程，它可以表達立場、表達情感，憂慮、善意乃至不滿，經過交流的積澱、篩選、碰撞，可以達到互相理解、去偽存真、求同存異的目的。可以這麼說，交流不一定能導向和平，但和平之路肯定需要交流之手去鋪墊。

