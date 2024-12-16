林天良答中評：希望文化交流促兩岸良性互動

林天良（中評社 海涵攝） 中評社北京12月16日電（記者 海涵）“不一樣的中國畫”藝術展出品人、旺旺集團首席代表林天良在“不一樣的中國畫”藝術展開幕式上接受中評社記者採訪。他表示，兩岸關係這幾年陷入低潮，但中華文化仍是目前兩岸關係的最大公約數。即便兩岸關係詭譎多變，但是中華文化的根基都不會改變，因為中華文化的DNA早已存在於炎黃子孫的血脈之中。所以，我相信任何“去中國化”的行動在台灣都絕不會成功。”



談及舉辦此次藝術展的初衷，林天良表示，旺旺集團長期致力於推動兩岸文化交流活動，希望將博大精深的中華文化推廣出去。他認為，可以將文化藝術與商業領域進行一些跨界合作，推進文化藝術產業的繁榮發展，讓大家能夠更多領略到中國書畫的無限魅力，使其人生更加多姿多彩。



對於中華文化在兩岸交流重的作用，林天良表示，兩岸關係這幾年陷入低潮，但中華文化仍是目前兩岸關係的最大公約數。即便兩岸關係詭譎多變，但是中華文化的根基都不會改變，因為中華文化的DNA早已存在於炎黃子孫的血脈之中。“所以，我相信任何‘去中國化’的行動在台灣都絕不會成功。”



林天良認為，媒體平台是兩岸最重要的交流平台。在台灣，媒體不僅包括新聞採訪，還包括影視、遊戲、短劇、相聲等文化創意產業。去年底至今年初在台灣播出的大陸影視劇《繁花》，在台灣廣受觀眾喜愛。雖然兩岸交流已經長達四五十年了，但是還有超過一半以上的台灣民眾沒有來過中國大陸。通過《繁花》等大陸影視劇，台灣民眾可以瞭解到上海當年的情況，讓台灣民眾對大陸有了更深一層的認識。



林天良表示，去年旺旺集團和湖南衛視合作了一檔綜藝節目——《聲聲不息寶島季》，引起熱烈反響。台灣推廣普通話很成功，因此台灣流行音樂對於大陸有很大影響。流行音樂可以為兩岸年輕人搭起一個很好的友誼橋梁，讓兩岸民眾能夠互相瞭解對方，因為瞭解才能交往，包括互相旅遊、訪學、工作等。林天良說，希望通過兩岸文化交流，促成兩岸良性互動，促進兩岸民眾相互認識瞭解，避免誤判。



