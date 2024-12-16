美元資產泡沫加劇　暗藏危機

美通脹升溫，醒目資金加快沽貨套現，道指連續七個交易日下跌，累跌2.6%。（大公報） 中評社香港12月16日電／美國股債沽壓加劇，道瓊斯指數連跌七個交易日，長期國債價格也跌了五個交易日，反映市場憂慮特朗普2.0時代來臨，瘋狂印鈔發債變本加厲，令美元、美債、美股泡沫化進一步惡化，促使資金從美元資產出逃，加速泡沫爆破。



大公報報導，在通脹升溫下，近日聯儲局主席鮑威爾發出審慎減息的強烈信號，預期本月減息0.25厘之後，有可能暫停減息，以觀察通脹及經濟狀況變化。醒目資金加快沽貨套現，道指連續七個交易日下跌，累跌2.6%，為近五年來最長跌浪，而30年期債價亦出現五連跌，上周債息抽升28點子4.61厘，債價表現為年內最差一周。



關稅戰衝擊經濟 利淡美元



事實上，美股瘋漲背後危機四伏，標普指數平均市盈率升至近30倍的歷史高位，估值處於嚴重偏高水平，形成了比2000年科網狂潮更大的泡沫，泡沫爆破無可避免，不排除金融大鰐在特朗普上台前不斷炒高美股散貨，到明年1月中之後，美股將見真章，出現冧市的可能性不低，華爾街大行美銀亦對美股泡沫感到憂慮。



目前市場潛在多項變數，隨時成為美元資產泡沫爆破的觸發點。一是美國利率走向不明朗。美國財政長期入不敷支，需要瘋狂印鈔發債填補赤字。步入特朗普2.0時代，通脹更難以回落至2%的正常水平，甚至可能惡化，因而聯儲局可能要暫停減息，美債、美股恐大禍臨頭，繼而拖冧美元。



二是美國挑動貿易戰、關稅戰對經濟造成衝擊。美國將貿易關稅作為政治、金融武器，只會適得其反，全球加快去美元化，令美元國際地位下降，形成長期跌浪。根據美國紐約聯邦銀行報告，美國挑動關稅戰，外國亦會採取報復行動，結果企業利潤及經濟受損。例如特朗普在首個總統任期對中國發動貿易戰，其間與中國有貿易聯繫的美企利潤比其他企業低約13%。同時，牛津經濟研究院報告更警告，關稅戰會導致北美三個經濟體（美國、加拿大、墨西哥）接近或陷入衰退困局。



美債主不安 減持美債破紀錄



三是特朗普推行美國優先政策，實際上向孤立主義的方向發展。這無可避免進一步影響美元的國際主導地位，全球持有美債需求亦會持續轉弱。美國兩大債主日本及中國不斷減持美債，可見美債投資信心不斷下降。



截至今年9月底止的三個月，包括央行在內的日本投資者拋售619億美元的美債，金額為歷來最高。至於中國，在三個月內亦減持513億美元的美債，金額是歷來第二多。



美國長期印鈔、發債，埋下超級金融炸彈，特朗普上台觸發美元資產泡沫連環爆破的可能性存在。