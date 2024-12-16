2024年東亞社會福利論壇成功舉辦

高和榮教授致辭（主辦方供圖） 中評社北京12月16日電／2024年12月15日上午，中國社會學會社會福利研究專業委員會主辦，南京大學社會學院、廈門大學公共事務學院、國家智能社會治理吉林大學研究院以及廈門大學學報編輯部承辦的2024年東亞社會福利論壇在廈門大學成功舉辦。



本次東亞社會福利論壇主題聚焦於數智時代下，東亞社會福利所面臨的新機遇與新挑戰，論壇邀請了來自中國、日本、韓國社會福利領域的多位知名學者來廈作主旨演講。



中國社會學會社會福利研究專委會副主任委員、中國社會科學院韓克慶研究員主持了本次東亞社會福利論壇開幕式。中國社會學會社會福利專業委員會、廈門大學高和榮教授，韓國社會福利學會會長、韓國中央大學社會福利系金教誠教授，日本社會福祉學會副會長、福岡縣立大學本鄉秀和教授先後代表中日韓三國社會福利學會為開幕式致辭，出席了三國社會福利學會合作協議簽約儀式。



高和榮教授指出，中國社會學會社會福利研究專委會自2009年成立以來，吸納了眾多社會福利領域的專家學者和青年才俊，規模不斷擴張、成員不斷增多，專委會理事從最初的40多人發展到了現在的150多人，成為了中國社會學會最大的專業委員會之一。各位理事出版了許多專著，獲得了多項國家社科及教育部重大招標項目，在國內外重要期刊上發表了數千篇高質量學術成果，獲得省部級重要獎項，為中國特色民生福祉事業貢獻了的智慧和力量。



開幕式結束後進入本次論壇的主旨演講環節。主旨演講上半場由中國社會學會社會福利研究專業委員會副主任委員方巍教授主持。

