中評鏡頭：中評青年在中大參觀孫中山紀念館

1972年，宋慶齡親筆為紀念室題名為“孫中山紀念館”（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州12月17日電（記者 袁曉麥）走進中山大學南校區的永芳堂，孫中山紀念館以其莊嚴肅穆的姿態和豐富詳實的展陳，靜待八方來客。這座紀念館不僅是中山大學百年歷史的見證，更是緬懷偉大的民族英雄孫中山先生的重要場所。日前，中評青年廣州訪問團探訪了孫中山紀念館，共同追憶偉人，傳承精神。



從“紀念室”到“紀念館”：70餘載歷史傳承



孫中山紀念館的歷史可以追溯到1953年。當年，為紀念孫中山先生誕辰87周年和中山大學建校29周年，中山大學設立了“孫中山先生紀念室”，這是新中國成立後中國大陸建立的第一家孫中山紀念機構。1972年，宋慶齡親筆題寫“孫中山紀念館”，賦予其新的歷史意義。歷經70餘載風雨，紀念館於2023年11月12日完成全新布展，以更加現代化的方式，為世人呈現出一段段鮮活的歷史。



偉人與學府：跨越時空的深厚淵源



孫中山紀念館的新展覽分為兩個主題：“孫中山與中山大學”和“孫中山生平展”，分別位於永芳堂的一層和二層，總面積達661平方米。展覽通過實物、圖片、雕塑、多媒體互動等多種形式，再現了孫中山先生的革命歷程和他與中山大學之間的深厚淵源。

