雙C論壇：特朗普回歸與中美關係

由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”12月16日在北京舉行。（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵 助理記者 馬一鳴）由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”12月16日上午在北京舉行。與會專家學者就特朗普2.0時代的中美關係予以研判，並就未來的台海局勢、中美貿易問題、中東局勢等展開討論。



參與第四屆雙C論壇的研討嘉賓有：中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉，國際關係學院知識產權與科技安全研究中心副主任、國際政治系講師孫冰岩，外交學院國際關係研究所副所長、國際安全研究中心主任凌勝利，中國國際問題研究院亞太研究所副所長杜蘭，中國論壇媒體傳播主任、清華大學CISS博士後、助理研究員文晶為本場論壇的主持人。



中評智庫基金會副秘書長、研究員郭至君致開場詞。她表示，第四屆雙C論壇將聚焦“特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”，探討特朗普“二進宮”之後給美國政壇、中美關係、世界局勢帶來的各方面的影響。從第一任期來看，特朗普的交易性和不可預測性給世界帶來很多變化，也給中美關係帶來很大衝擊。時隔4年，他重返白宮，那麼2.0版本的特朗普政府是否會更加難以捉摸？中方又應該如何應對呢？期待各位專家們的真知灼見。

